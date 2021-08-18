ملتقى الإدارة المدرسية يستشرف المستقبل

مكة المكرمة – البلاد

واصل ملتقى الإدارة المدرسية الأول ” مستجدات وتطلعات ” فعالياته لليوم الثاني على التوالي، والذي افتتحه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي أمس، بمقر إدارة التدريب التربوي بأم الجود، حيث يستهدف ألف مدير ومديرة مدرسة عبر برنامج ( زووم) فيما يهدف لتمكين الإدارة المدرسية وتكامل جهودها في تعزيز الدور القيادي لدى مديري ومديرات المدارس،

واستشراف مستقبل الميدان التربوي، وتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية ، وتقديم حلول ناجعة لمواجهة التحديات المستقبلية . وقد تضمنت الجلسة الأولى عدة أوراق عمل منها : “التحفيز والدافعية” و”الخطط الدراسية والفصول الثلاثة” و”تعزيز الانضباط المدرسي في نظام الفصول الثلاثة خاصة ” قبل وبعد الإجازات الرسمية “، و”الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية” ، و”قيادة المسارات في الثانوية العامة” ومعالجة الفاقد التعليمي ودور الإدارة المدرسية في برامج التربية الخاصة ، و”الميزانية التشغيلية وكفاءة الإنفاق” .