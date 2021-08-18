ضبط مخالفات وإغلاق منشآت بالشرقية وجدة

الدمام- جدة- البلاد

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1431 جولة رقابية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي بمبادرة “ممتثل” في كافة مدن ومحافظات المنطقة. وأشارت إلى أن مركز البلاغات استقبل 22 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البل.

من جهة أخرى نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 7479 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 42 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ورصدت الفرق الميدانية خلالها 75 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.