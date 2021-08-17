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قائد الجيش الباكستاني يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1443 هـ      17 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

استقبل معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بجمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز التعاون العسكري القائم بين البلدين،. وسبل دعمه وتطويره على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى بحث الجهود المبذولة في سبيل أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال الوفد المرافق لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة وكبار الضباط من الجيش الباكستاني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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