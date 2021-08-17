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طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time9 / محرم / 1443 هـ      17 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الشوكولاتة وصفة مميزة لتحضير كوكيز الشوكولاتة الغني

المقادير اللازمة

350 غرام من الدقيق
150 غرام من السكر البني
250 غرام من الزبدة
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
50 غرام من مسحوق الكاكاو
1 بيضة
رشة ملح
100 غرام من رقائق الشوكولاتة

طريقة العمل

نخلط الزبدة مع السكر البني حتى تصبح عجينة ناعمة
أضيفي مسحوق الكاكاو والزيت والبيض واخلطيهم مرة أخرى ثم نضيف الدقيق
تضاف رقائق الشوكولاتة وتقلب
غلفي العجينة بورق شفاف وضعيها في الثلاجة لتتجمد
على صينية الخبز شكلي الكوكيز
نضعها في الفرن المسخن مسبقًا إلى 180 درجة لمدة 10 دقائق
يترك ليبرد ويقدم

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nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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