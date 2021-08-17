طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة

لمحبي الشوكولاتة وصفة مميزة لتحضير كوكيز الشوكولاتة الغني

المقادير اللازمة

350 غرام من الدقيق

150 غرام من السكر البني

250 غرام من الزبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

50 غرام من مسحوق الكاكاو

1 بيضة

رشة ملح

100 غرام من رقائق الشوكولاتة

طريقة العمل

نخلط الزبدة مع السكر البني حتى تصبح عجينة ناعمة

أضيفي مسحوق الكاكاو والزيت والبيض واخلطيهم مرة أخرى ثم نضيف الدقيق

تضاف رقائق الشوكولاتة وتقلب

غلفي العجينة بورق شفاف وضعيها في الثلاجة لتتجمد

على صينية الخبز شكلي الكوكيز

نضعها في الفرن المسخن مسبقًا إلى 180 درجة لمدة 10 دقائق

يترك ليبرد ويقدم