ديون برشلونة تصل إلى حاجز “مليار و400 ألف يورو”!

وصلت ديون برشلونة الإسباني إلى نحو مليار و400 ألف يورو بحسب ما صرّح به رئيس النادي خوان لابورتا الاثنين في بيان رسمي.

وقال لابورتا الذي يتولى رئاسة النادي الكاتالوني في فترة ثانية، إن ديون برشلونة أصبحت أمرًا يقلق الإدارة بشكل متزايد.

وأوضح رئيس برشلونة: “تبلغ رواتب النادي نحو 103% من أجمالي الدخل العام، وهو رقم يزيد عن منافسينا من 20 إلى 25%”.

🎥 @JoanLaportaFCB explica, punto por punto, la situación económica, patrimonial y financiera del Club ⬇ https://t.co/olPRnDdGkH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2021

يضيف: “أول شيء تعين علينا القيام به هو طلب قرض بقيمة 80 مليون يورو لدفع الرواتب، وصلنا إلى هذا بسبب الرئيس السابق”.

يردف لابورتا: “مجبورون على طلب قرض إضافي بقيمة 550 مليون يورو من أجل إعادة هيكلة الديون”.

يكمل: “مع أن الوضع مأساوي إلا أننا نمتلك خطة استراتيجية وفق خبرتنا، سيساعدنا على ذلك الأصول القوية التي يمتلكها النادي”.

اختتم لابورتا حديثه بتوجيه الشكر إلى جيرارد بيكيه الذي وافق على تخفيض راتبه من أجل تسجيل الصفقات الجديدة في قائمة الفريق.

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