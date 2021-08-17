الدولية

بايدن: لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تفضي لاستقرار أفغانستان

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1443 هـ      17 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أن الأحداث الجارية بأفغانستان مؤسفة، وتثبت أنه لا يمكن لأي قوة عسكرية أن تفضي للاستقرار فيها.

وقال الرئيس بايدن في أول تصريح له منذ سيطرة طالبان على أفغانستان: أقف بقوة خلف قراري بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيراً إلى أنه وفريقه للأمن القومي يراقبون الوضع الميداني هناك.

وشدد على أنه لن يكرر أخطاء الماضي بالانخراط إلى ما لا نهاية في حرب أهلية في وطن أجنبي، ​​​لأن ذلك يتعارض مع مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وأكد إغلاق السفارة الأمريكية في كابُل ونقل الدبلوماسيين الأمريكيين،. مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي أصبح مقتصراً فقط على مطار العاصمة الأفغانية.

ibrahim

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