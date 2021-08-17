القتل قصاصاً بجانٍ قتل زوجته في عسير

البلاد : متابعات

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل زوجته بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما في منطقة عسير.

وجاء في البيان “أقدم / إبراهيم بن أحمد بن علي آل حسين – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / مهرة بنت هادي الحسيني ـ سعودية الجنسية ـ ، وذلك بضربها بعصا على رأسها وكويها بالنار مما أدى لوفاتها بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم بقتله قصاصاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاءفي مدينة أبها بمنطقة عسير”.