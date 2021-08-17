الفيصل يستعرض سير العمل في مشاريع أمانة جدة

جدة : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ،. بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، نائب أمير المنطقة ،. في الإمارة بجدة اليوم ، اجتماعاً تخلله استعراض مشاريع أمانة جدة وسير العمل فيها.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، على آخر الأعمال في مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية للمرحلتين الثانية والثالثة ،. التي تشمل أحياء الحمدانية، الصالحية، الرحمانية، الأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

كما استمع لشرح عن الأعمال الجاري تنفيذها فيما يخص مشاريع لتصريف مياه الأمطار. وتخفيض منسوب المياه السطحية في نفق السلام، وحي المنار، وطريق الحرمين بحي النخيل، وحي التيسير، وحي الأصالة،. إضافة إلى مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.

واستعرض سمو أمير منطقة مكة المكرمة آخر المستجدات في مشاريع تصريف مياه الأمطار التي تحت الطرح والمزمع تنفيذها في أحياء الهُدى وجزء من حي الأجاويد، وحي طيبة، وحي الفردوس بأبحر الشمالية ،. وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، وحي المحمدية.