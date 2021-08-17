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التعاون الإسلامي تدعو جميع الأطراف الأفغانية إلى إعلاء مصلحة الشعب وحماية الأرواح

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1443 هـ      17 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية إلى العمل من أجل إعلاء مصلحة الشعب الأفغاني وحماية الأرواح ونبذ العنف وإحلال السلام الدائم لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني وآماله في الاستقرار والعيش الكريم والرفاهية.

وأكدت متابعتها تطورات الأحداث في أفغانستان وأنها حريصة على استتباب الأمن والسلم بها في أسرع وقت.

وجددت الأمانة العامة التزام منظمة التعاون الإسلامي التام بدعم عملية السلام التي تقودها أفغانستان،. وتمتلك زمامها، مؤكدة وقوفها إلى جانب أفغانستان .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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