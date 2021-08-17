استكمال مشروع طريق ربط ريع ذاخر قريبا

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

لازال اهالي شارع الجزائر بحي العتيبية بمكة المكرمة يتساءلون عن أسباب توقف العمل في مشروع طريق ربط ريع ذاخر بطريق يمر عبر مخطط جبل السيدة على الرغم من البدء في الطريق وازالة المباني التي تعترض مساره من الدحلة الشرقية حتى مسجد الكويتي بشارع الجزائر، وفيما أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها بصدد إستكمال المشروع ، اوضح عدد من سكان الشارع أن مخلفات المباني التي تمت ازالتها تشوه المشهد الحضري للشارع داعين إلى سرعة استكمال المشروع.

“البلاد” التقت عدداً من سكان الشارع والذين اكدوا أن انجاز المشروع سوف يخفف من الاختناقات في شارع العتيبية ويساهم في انسيابية السير، حيث اوضح عبد الله بخيت المقاطي أن جميع سكان شارع الجزائر في انتظار استكمال هذا المشروع الحيوي من أجل ربط شارع الجزائر بريع زاخر والاحياء الاخرى وأن تنفيذ المشروع سوف يسايهم في فك الاختناقات ومال زالنا في انتظار الانتهاء من هذا المشروع الحيوي.

ومن جانبه قال المواطن سامي بن عيد المقاطي لا نجد سببا جوهريا واحدا لا يقاف هذا المشروع الحيوي الهام ، فلا بد ان تتحرك الامانة لاستكماله نظرا لاهميته في خفض الاختناقات المرورية التي تحدث في الشارع وكلنا أمل أن تبدأ آليات أمانة العاصمة المقدسةث عملها في استكمال المشروع .

من جهته أوضح احمد بن عائض المقاطي أن حي العتيبية والشوارع الفرعية التابعه له مثل الاندلس والحزائر وملقية والدحلة الشرقية وشارع الوفيان تشهد يوميا اختناقات مرورية على مدار الساعة وسوف يصبح الشارع مزدحما حينما تبدأ الدراسة الحضورية في المدارس لذا فإن انجاز مشروع الربط اصبح من الاهمية بمكان .

من جانبه قال فهد بن سعيد العويضي ينتظر اهالي شارع الجزائر البدء في المشروع لانه سوف يجعل الحركة انسيابية خصوصا وأن العد التنازلي للدراسة الحضورية قد بدأ ولا شك ان امانة العاصمة المقدسة سوف تولي اهتمامها بهذا المشروع الحيوي الذي يربط الاحياء بالطريق الدائري الرابع ويقضي على الاختناقات المرورية التي تشهدها المنطقة على مدار الساعة. وقال كل من معن الحربي وحامد المعبدي وسالم الجهني وعلي الهذلي وماجد علي ومجدي داخل الاحمدي ورمزي العتيبي أن استكمال المشروع سوف يساهم في انسيابية الحركة المرورية في الموقع خصوصا وان هناك اختناقات مرورية في الموقع على مدار الساعة ، مؤكدين أن الامانة وعدتهم بتنفيذ المشروع في اقرب فرصة واضافوا أن العام الدراسي الجديد على الابواب ويتطلعون أن تتولى امانة العاصمة المقدسة تنفيذ هذا المشروع الحيوي ، مع اهمية توسعة طريق ملقية الذي يعتبر شريانا مهما يربط احياء الزاهر والعمرة وشارع الحح والنزهة بالعتيبية فهو يحتاج إلى التوسعة . بدورها تواصلت ” البلاد” مع أمانة العاصمة المقدسة ونقلت تطلعات المواطنين لاستكمال المشروع فأوضح مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي للامانة رعد محمد الشريف إن العمل يجري الآن لاستكمال اعمال قص القطع الصخرية وتعبيد الطريق لافتا إلى أن الأمانة حريصة على تنفيذ هذا المشروع وغيرها من المشاريع المرتبطة بتفعيل اليات جودة الحياة.