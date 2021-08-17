المحليات

إيقاف 21 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1443 هـ      17 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (8) مواطنين و(13) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (561) رأسًا من الإبل و(1590) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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