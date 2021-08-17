أمانة جدة تغلق 42 منشأة مخالفة للاحترازات

جدة : البلاد

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 7479 جولة رقابية مع الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 42 منشأة مخالفة.

وأوضحت أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 75 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح،. والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الالزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكّدت أمانة جدة، تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحدّ من انتشار الفيروس،. مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية،. والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 ، أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.