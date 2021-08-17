أمانة جدة تنظيف أكثر من مليون متر من الشوارع والطرق

جدة : البلاد

نفذت الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم لـ أمانة محافظة جدة خلال الربع الثاني من العام الحالي أعمال تطهير وتنظيف (1.389.617) متر من الشوارع والساحات بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة سعيد الغامدي أن جهود الأمانة خلال الفترة شملت تطهير (68.514) متر من الشوارع الرئيسية وتنظيف (859.463) مترًا من الشوارع الفرعية، و(691.104) مترًا مربعًا من طرق المشاة، بجانب غسل (958.344) متر بالشوارع والأرصفة، ورفع (9.903) متر مكعب من المخلفات ذات الحجم الكبير من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلًا عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.

وأضاف الغامدي أن أعمال النظافة استهدفت تنظيف الشوارع والحدائق وطرق المشاة والميادين العامة والجسور والأنفاق في كافة المحاور الرئيسية بالمدينة، كما أشار إلى حملة رفع الصبات المهملة في الساحات والشوارع الرئيسية إلى جانب إزالة (294.377) طن من مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء بالإضافة لأعمال إزالة بقايا مخلفات اطعام الطيور وطمس الكتابات على الجدران، والتخّلص منها بجانب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير لـ (57.798) حاوية وصيانة واستبدال (6.838)حاوية.