7 إرهابيين في قبضة الاستخبارات العراقية

بغداد – البلاد

وجهت قوات الأمن العراقية ضربة استباقية جديدة للإرهابيين الموالين لطهران، إذ أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس (الأحد)، القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان بأن العملية النوعية تمت بجهود وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، مؤكدة أن عناصر الوكالة قاموا بعملية استخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

ولفتت إلى أن المتهمين اعترفوا بعد إجراء التحقيق معهم بأنهم عملوا مع تنظيم داعش تحت كنى “أبو أنس، أبو سفيان، أبو زينة، أبو سيف، أبو فهد، وأبو مجاهد “، مشيرة إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون”. وكانت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق بالتنسيق مع قوات “أسايش” الكردية تمكنت في الثاني من الشهر الجاري، من القبض على خمسة إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية، كما أعلنت خلية الإعلام الأمني، نهاية يوليو الماضي، القبض على المسؤول عن مفرزة الاغتيالات في التنظيم بمحافظة صلاح الدين. يأتي ذلك في وقت تنفذ فيه القوات الأمنية عملية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد، وذلك لتفتيش وتطهير وملاحقة بقايا عصابات داعش.

من جهة ثانية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وجود 130 مراقباً دولياً في عموم العراق، وذلك لمراقبة العملية الانتخابية وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية.

وبينت أن مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتّحدة في العراق (UNAMI) يعمل على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبة العملية الانتخابية.