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متطوعو جامعة طيبة يشاركون في خدمات مركز اللقاحات

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1443 هـ      16 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة- البلاد

يعمل أكثر من (250) متطوعاً ومتطوعة من منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة على خدمة زوار مركز لقاح فيروس كورونا بالجامعة وذلك على مدار الساعة.


وأوضح المشرف على وحدة العمل التطوعي بالجامعة الدكتور معتاد الحربي أن عمل المتطوعين والمتطوعات من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يقوم على مساندة الفرق الصحية خارج مركز اللقاح، من خلال استقبال المستفيدين، وتنظيم الدخول والخروج وتوجيههم عبر المسارات المحددة وعيادات التطعيم المخصصة،, ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأكد أن أعداد المشاركين في العمل التطوعي متزايدة، وأن المشاركات التطوعية تسهم في تنمية مهاراتهم وتكسبهم الخبرات المتميزة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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