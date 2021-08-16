متطوعو جامعة طيبة يشاركون في خدمات مركز اللقاحات

المدينة المنورة- البلاد

يعمل أكثر من (250) متطوعاً ومتطوعة من منسوبي ومنسوبات جامعة طيبة على خدمة زوار مركز لقاح فيروس كورونا بالجامعة وذلك على مدار الساعة.



وأوضح المشرف على وحدة العمل التطوعي بالجامعة الدكتور معتاد الحربي أن عمل المتطوعين والمتطوعات من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يقوم على مساندة الفرق الصحية خارج مركز اللقاح، من خلال استقبال المستفيدين، وتنظيم الدخول والخروج وتوجيههم عبر المسارات المحددة وعيادات التطعيم المخصصة،, ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأكد أن أعداد المشاركين في العمل التطوعي متزايدة، وأن المشاركات التطوعية تسهم في تنمية مهاراتهم وتكسبهم الخبرات المتميزة.