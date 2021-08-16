كورتوا يجدد تعاقده مع ريال مدريد حتّى صيفية 2026

جدد حارس المرمى الدولي البلجيكي ثييبو كورتوا تعاقده مع نادي ريال مدريد الإسباني 5 مواسم إضافية ليمتد عقده إلى صيفية 2026.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن تجديد عقد كورتوا الذي برفقة رئيس النادي فلورينتينو بيريز أثناء توقيع العقود.

كورتوا (29 عامًا) انتقل إلى الفريق الملكي صيفية عام 2018 قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ويحرس كورتوا عرين ريال مدريد بشكل أساسي منذ وفادته، التي أجبرت الحارس السابق كيلور نافاس إلى الرحيل لباريس سان جيرمان.

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