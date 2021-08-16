طباخ شاب: راتب الطاهي قد يصل إلى 60 ألف ريال

جدة ـ البلاد

استطاع الشباب والفتيات في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة أن يثبتوا كفاءتهم ويغيِّروا نظرة البعض تجاه العمل المهني، ليتخلصوا من ثقافة ومفهوم “العيب في العمل “، لنجدهم يقبلون على العمل الحرِّ من خلال المشاريع الصغيرة كالعمل في الطبخ وفي سيارات فود تراك في مختلف مناطق المملكة، وفي هذا السياق أكد الطباخ عزام الصويان أن مهنة الطبخ لها مستقبل واعد ويمكن أن تكون بديلة للوظيفة التقليدية.

وأوضح أنه في بعض المراحل المتقدمة من العمل المهني بالطبخ، مثل أن تكون “شيف متخصص”، يمكن أن يصل راتب الطباخ إلى 60 ألف ريال ، لافتا إلى أن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة يحتاج لخبرات مهنية تمتد من 15 إلى 20 عاما.

يذكر أن هيئة فنون الطهي بوزراة الثقافة سبق وأن أطلقت موقعها الإلكتروني الرسمي في إطار استراتيجية الهيئة للتواصل مع المنتمين للقطاع والمهتمين فيه وشركائها محلياً ودولياً لتعزيز تواصلها مع مجتمع الثقافة بشكلٍ عام وقطاع الطهي على وجه التحديد من خلال الرابط الإلكتروني: https://culinary.moc.gov.sa/ar .

ويأتي موقع الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية ليقدم المعلومة للباحثين عنها، ويعرف زواره بهيئة فنون الطهي ورؤيتها ورسالتها وأهدافها وأبرز الأعمال التي تقدمها في عالم الطهي، وإبراز المطبخ السعودي بما يملكه من إرثٍ تاريخي لمختلف الأصناف الغذائية التي تزخر بها مناطق المملكة.