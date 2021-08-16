الأولى

رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1443 هـ      16 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : البلاد

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمكتبه صباح اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له في العاصمة الباكستانية اسلام آباد.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، لرئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية،. وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك،. وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والعسكرية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاستقبال كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *