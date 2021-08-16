تجنبوا هذه الأخطاء عند التأمين على السيارة

جدة ـ ياسر بن يوسف

حذر خبراء السيارات بأحد أكبر متاجر قطع غيار السيارات والشاحنات عبر الإنترنت من الأخطاء التي يقع بها البعض عند تأمين السيارة.

ونصح الخبراء ملاك السيارات بتجنب حزمة من الاخطاء للحفاظ على حقوقهم فيما يتعلق بالتأمين، ومن هذه الأخطاء، مخالفة نوع التأمين: هناك أنواع من استخدام السيارة يغطيها التأمين؛ منها استخدامها في الأحداث الاجتماعية أو بغرض العمل، ويغطي التأمين الاجتماعي فقط القيادة للاستخدام الاجتماعي أو الترفيهي، ويجوز لشركات التأمين رفض صرف التعويض إذا وقع ضرر بالسيارة أثناء استخدامها خارج نطاق نوع التأمين المحدد بين الشركة وصاحب السيارة ، عدم إبلاغ شركة التأمين عن الحوادث البسيطة: في حالة وقوع حوادث طفيفة فمن الشائع أن يقوم سائقو السيارات بإصلاح سياراتهم دون تقديم طلب لشركة التأمين لتغطية تكاليف التصليح، ومع ذلك فمن الأفضل إبلاغ شركة التأمين بأي ضرر يحدث بالسيارة حتى ولو كان صغيرًا. السماح للآخرين بقيادة السيارة: أكد خبراء السيارات أن شركات التأمين قد ترفض صرف التعويض إذا اكتشفت أن الحادث وقع بسبب قيادة آخرين للسيارة وليس بسبب مالكها.



وحول هذه الموضوع قال المتحدث الاعلامي لقطاع التأمين ورئيس لجنة الاعلام والتوعية التأمينية عادل عبدالعزيز العيسى لـ”البلاد” أنه يجب الالتزام بشراء وثيقة التأمين من مصادر معروفة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي مثل شركات التأمين ووكلاءها ووسطاء التأمين ومواقعهم الالكترونية حيث أن شراء التأمين من مصادر أخرى قد تعرض العميل الى دفع مبالغ أعلى أو تسجيل معلومات جوهرية خاطئة مثل العنوان الوطني والقيمة التأمينية وقائد المركبة وقد تؤدي بشركة التأمين الى رفض التغطية أو دفع مبالغ اقل من قيمة التعويض المطلوبة.