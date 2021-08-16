المحليات

“الغذاء والدواء” تحذر من عبوات متضررة لأشرطة اختبار فحص السكر

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1443 هـ      16 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذاراً يخص سلامة بعض شرائط اختبار لفحص السكري من طراز ( أكيو-تشيك بيرفورما) التي تنتجها شركة روش للعناية بالسكري Roche Diabetes Care GmbH، لاحتمالية أن تكون العبوة مفتوحة داخل كرتون مغلق.

ونصحت الهيئة المستهلكين بفحص عبوة شرائط اختبار فحص السكري قبل الاستخدام، وتجنب استخدام شرائط الاختبار في حال كانت العبوة مفتوحة او تالفة او كان الغطاء غير مغلق بالكامل.

وأوضحت أن شركة روش للعناية بالسكري عن طريق ممثلها المعتمد “شركة فاروق ومأمون تمر وشركاهما” ستستبدل عبوات شرائط فحص السكري المتضررة وذلك بالاتصال على رقم مركز خدمة العملاء المجاني للشركة(8008500829).

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو مستلزمات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية أو عن طريق منصة تيقظ للبلاغات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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