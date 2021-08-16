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الدكتور الربيعة : حالة الطفلة اليمنية “عائشة” مستقرة

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1443 هـ      16 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد : متابعات
أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أنه بعد 12 يومًا من إجراء عملية التوأم الطفيلي اليمني ( عائشة ) استقرت حالتها الصحية وتم نقلها من العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بوزارة الحرس الوطني.
وأوضح معاليه أن حالة الطفلة الآن مستقرة تمامًا ولله الحمد وبدأت بالرضاعة والتفاعل مع والديها بشكل طبيعي ، مبينا أنه تم وضع جبيرة سفلية لتثبيت الحوض لضمان استقراره لتتمكن الطفلة مستقبلا من ممارسة حياتها والتحرك والمشي، مفيدا أنها سوف تحتاج إلى إقفال لفتحة الإخراج في جدار البطن والعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الأسابيع القادمة، وقد تتمكن من العودة إلى اليمن مع والديها خلال الشهرين القادمين بإذن الله.
يذكر أن التوأم الطفيلي عائشة تم نقلهما لتلقي العلاج بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من محافظة المهرة إلى المملكة وتم إجراء عملية فصلهما التي تكللت بالنجاح بتوفيق من الله.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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