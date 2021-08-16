البطاقة الائتمانية ترفع استهلاك الأسرة السعودية 50%

جدة : البلاد

كشفت دراسات أن الأسرة السعودية تنفق بزيادة عن المعدل الطبيعي بـ50% عندما يستخدمون البطاقات الائتمانية في الشراء

ووفقا لمجلس شؤون الأسرة فأن بيانات جمعيات حماية المستهلك تشير إلى أن أكثر من 50% من المستهلكين لا يقوموا بمشاركة تجاربهم الشرائية على مواقع التواصل الاجتماعي .

تظهر الدراسات أن أفراد #الأسرة ينفقون 50% أكثر عندما يستخدمون البطاقات الائتمانية في الشراء .#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/80lruDdKsk — مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) August 16, 2021

وبينت الدراسة أن 43% من المستهلكين والأسر المستهلكة تقدموا بشكوى على منتج أو خدمة لم تعجبهم.