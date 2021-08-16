الإقتصاد

البطاقة الائتمانية ترفع استهلاك الأسرة السعودية 50%

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1443 هـ      16 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت دراسات أن الأسرة السعودية تنفق بزيادة عن المعدل الطبيعي بـ50% عندما يستخدمون البطاقات الائتمانية في الشراء

ووفقا لمجلس شؤون الأسرة فأن بيانات جمعيات حماية المستهلك تشير إلى أن أكثر من 50% من المستهلكين لا يقوموا بمشاركة تجاربهم الشرائية على مواقع التواصل الاجتماعي .

وبينت الدراسة أن 43% من المستهلكين والأسر المستهلكة تقدموا بشكوى على منتج أو خدمة لم تعجبهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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