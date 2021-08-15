الدولية

5000 جندي لتأمين انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها من ‏أفغانستان

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1443 هـ      15 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

 واشنطن : وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، موافقته على نشر ما يقارب 5000 جندي أمريكي، للتأكد من ‏إمكانية إجراء انسحاب منظم وآمن للأفراد الأمريكيين وغيرهم من أفراد الحلفاء، وإجلاء منظم وآمن ‏للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال مهمتها، وأولئك المعرضين للخطر مع تقدم طالبان.‏

وأوضح الرئيس الأمريكي بايدن، في بيان صحفي أمس، أنه قد أمر القوات المسلحة والاستخبارات ‏لضمان المحافظة على القدرة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية المستقبلية من أفغانستان، ‏مشيراً إلى أنه وجه وزير الخارجية الأمريكي لدعم الرئيس الأفغاني أشرف غني والقادة الأفغان الآخرين، في ‏سعيهم لمنع المزيد من إراقة الدماء، والسعي إلى تسوية سياسية، إلى جانب التواصل مع أصحاب ‏المصلحة الإقليميين الرئيسيين.‏

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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