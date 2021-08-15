هل تعرف صندوق الرسائل الخفي في فيسبوك ؟ .. اعثر على ما بداخله بهذه الطريقة

فيسبوك موقع يرتاده الملايين يوميا حول العالم، لمتابعة كل ماهو جديد عن أخبار البلد، أو الدردشة مع الآخرين، أو التواصل مع الأصدقاء وجروبات العمل.

وذلك للمهن التي تتعامل مع موظفيها بنظام الـ«أون لابن»، ولكن هناك أشياء صغيرة خفية يمكن فعلها والاستمتاع بها على فيس بوك لا يعرفها الكثيرون.

ويحتوي حساب المستخدم على «فيسبوك» على صندوق رسائل مخفي «SECOND Messenger».

قد يكون مليئا برسائل غير مقروءة لم يرها المستخدم من قبل، إذ أنه يصعب تحديد موقعه ويسهل تفويته، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وذلك الصندوق المخفي لا يظهر في بريدك الوارد الافتراضي التقليدي في فيسبوك ماسنجر.

ولسبب ما لا يرسل «فيسبوك» المملوك لـ«مارك زوكربيرج» إشعارات عندما تحصل على رسائل في الصندوق الخفي.

ويتضمن الصندوق الخفي الرسائل الواردة من أشخاص ليسوا أصدقاء لك.

ويتم تسجيلهم على أنهم «طلبات رسائل»، وبدلا من ظهورهم في صندوق الوارد الاعتيادي، يظهرون في مجلد خاص.

كيفية العثور على صندوق الرسائل الخفي في فيسبوك

– افتح أولاً تطبيق «Messenger» على هاتفك الذكي.

– حدد رمز صورة ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

– قم بالتمرير لأسفل إلى «طلبات الرسائل»، ثم اضغط عليها لرؤية رسائلك غير المقروءة.

وإذا كنت لا تعرف الشخص الذي جرى الاتصال به، فسيعرض لك فيسبوك القليل من المعلومات عنه لتوفير عنصر السرعة في الرد.

ولن يعرف مرسل الرسالة ما إذا كنت قد رأيتها أم لا، لذلك لا داعي للقلق إذا اخترت عدم الرد.

ولكن كن حذرًا على الرغم من ذلك، فبمجرد إرسال رسالة إلى الطرف الآخر

يجرى ربط حسابك به لتتمكن من مراسلة بعضكما البعض كما لو كنتما أصدقاء.