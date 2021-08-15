هذه العادات الخاطئة تؤثر على صحتك وحياتك داخل مكتب العمل .. احترس منها

العمل من المكتب قد يكون مريحا للبعض أكثر من المنزل بينما قد يكون مسببا للضرر الصحي والنفسي لآخرين.

وأجبرت كثير من الوظائف على إلزام العاملين بها المكوث على مكاتبهم لفترات طويلة.

الأمر الذي يجلب معه أمراض وآثار مدمرة للصحة، نظرًا لارتباط الأمر بالجلوس على المقاعد بجانب الاعتماد على بعض الأنظمة غير الصحية.

وذلك بحسب ما كشفت عنه شيريل موساتو أخصائية التغذية، موضحة مجموعة من العادات الغذائية التي لا تتناسب مع العمل بالمكتب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتينك».

عادات خاطئة أثناء العمل

ما أوضحته «شيريل»، سبق وتحدثت عنه ليندا جاد، أخصائية التغذية خلال حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى مجموعة من العادات الخاطئة وهي:

– الاعتماد على المشروبات الغازية.

«ليندا» تقول إن المشروبات الغازية والطاقة تحتوي على معدلات كبيرة من السكر والتي من شأنها تعمل على زيادة الوزن.

أما «شيريل» فكشفت عن ضرر تلك المشروبات في زيادة اضطرابات النوم.

ويعد البديل الأمثل للابتعاد عن المشروبات الغازية هو الاستعانة بالمياه أو بعض المشروبات العشبية.

– الاعتماد على الأطعمة عالية السعرات الحرارية

تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية كالوجبات السريعة والمعجنات والخبز في نفس توقيت الجلوس لفترات طويلة

يؤثر بطبيعة الحال على صحة الأمعاء، لما تحويه من كربوهيدرات ضارة ودهون مشبعة.

– الطعام أثناء الشعور بالتوتر.

لابد من تجنب تناول الطعام عند الشعور بالتوتر والإجهاد، لأن بطبيعة الحال يسبب حالة من الإفراط في كميات الطعام.

وكذلك عادة ما يوصي خبراء التغذية بالاعتماد على الوجبات الخفيفة «سناكس» مثل تفاحة، وزبدة الفول السوداني، والمكسرات.

– العمل داخل المطبخ

كذلك في حال العمل من المنزل والذي تزايد خلال فترة فيروس كورونا، هناك بعض الأشخاص الذي يعملون داخل المكتب مما يشعرهم بأهمية تناول الطعام.

– تخطي الوجبات

تخطي الوجبات وعدم تناولها في موعدها بسبب العمل والاعتماد على الطعام في المساء يسبب السمنة نظرًا لقلة معدلات الحرق، بحسب الدكتورة ليندا جاد.