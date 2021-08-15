مركز لدعم أداء الأعمال والتحول الرقمي

الرياض – البلاد

في خطوة جديدة لتقديم حلول مبتكرة ورفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي ، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية، “مركز دعم أداء الأعمال” الذي يهدف إلى قياس ومتابعة مؤشرات الأداء ، وذلك في إطار جهود المركز، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتمثل مهام مركز الدعم في إعداد التقارير عن نتائج أداء الأعمال، والتي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الخدمات وتطويرها من خلال قياس الاداء ورضا المستفيدين، إضافة إلى دعم الجهات ذات العلاقة وشركاء المركز في تنفيذ أعمالهم وفق مؤشرات وتقارير تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات، كما يندرج ضمن مهام مركز دعم أداء الأعمال: تحليل وتحديد التحديات التي تواجه الجهات، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأعمال.

وأوضح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المركز عبدالعزيز بن صالح الفريح، أن تدشين مركز الدعم يأتي متوافقاً مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من أدوات لرفع مستويات المتابعة والجودة والأداء في المنظومة المالية للدولة بما يسهم في مواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وجني المزيد من ثمراتها.

من جهته، أكد مساعد وزير المالية للشؤون المالية عضو مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية ياسر القهيدان، أهمية دور مركز الدعم في تحقيق مستهدفات المنظومة المالية من خلال التطوير والتحديث للعمليات والإجراءات وتحسين الأداء من خلال تمكين ملاك الأعمال في كافة الجهات.

وبحسب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، يشكل مركز دعم أداء الأعمال بنية تحتية رقمية تسهم في توفير بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية والإشرافية.