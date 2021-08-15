طريقة عمل تورتة موس المانجو

لمحبي المانجو وصفة صيفية مميزة لكيكة الفانيلا المغطاة بموس المانجو

المقادير اللازمة

للكيك

4 حبات بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق حلويات منخول مرتين

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت أو زبدة

نصف كوب حليب دافئ

1/2 كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

2 كوب بسكويت

120 جرام زبدة مذوبة

لموس المانجو

2 كوب كريمة خفق

2 كوب عصير مانجو

80 جرام جيلاتين بودرة

ربع كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة

للوجه والتزيين

كوب ونصف عصير مانجو

15 جرام جيلاتين بودرة

4 ملعقة كبيرة ماء بدرجة حرارة الغرفة

بندق مفروم

حبات فراولة طازجة

شوكولاتة بني مذوبة

طريقة العمل

الكيك

يفصل الصفار عن البياض

بالمضرب اليدوى، نخفق صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا حتى تتجانس المكونات

نضيف لهم الحليب الدافئ والزيت أو الزبدة ونقلب جيدً

نضيف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ونقلب جيدًا حتى لا يكون به أي كتل

فى وعاء آخر، نخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسك كالمارينج تماماً

نقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معًا

نضع الخليط صينية بها ورق خبز

تخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

نخرجها ونتركها لتبرد تمامًا

الموس

يقلب الجيلاتين في الماء ويترك 2 دقيقة

يسخن عصير المانجو علي النار

يرفع من النار ويضاف له خليط الجيلاتين ويقلب حتي يذوب تماماً

يصفي جيداً ويترك ليبرد قليلاً

تخفق الكريمة حتي تتماسك

يضاف لها خليط المانجو وتقلب برفق مع مراعاة عدم وضع عصير المانجو ساخن علي الكريمة

تحضير الكيك

يقسم الكيك 2 طبقة متساوية الحجم ثم طبقة أخيرة رقيقة الحجم

نحضر قالب كيك سهل الفتح بحيث يكون إطار القالب أكبر بقليل من حجم إطار الكيك

نضع به الطبقة الرقيقة من الكيك

ثم طبقة خفيفة من خليط الموس

ثم أول طبقة من الكيك وتغطي بموس المانجو بالكامل

وتترك لتبرد بالثلاجة قليلاً وتتماسك

تخرج من الثلاجة وتضاف برفق الطبقة الأخري المتبقية من الكيك

تغطي بالكامل بباقي كمية موس المانجو المتبقي وتغطي

ثم تنقل برفق إلي الثلاجة وتترك لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو ليلة كاملة حتي تتماسك الكيكة تماماً

تحضير وتزيين الوجه

يذوب الجيلاتين في الماء مدة 2 دقيقة

يسخن عصير المانجو علي النار دقائق دون أن يغلي

يضاف له خليط الجيلاتين ويقلب حتي يذوب ثم يصفي للتخلص من أي شوائب

يترك ليبرد

تخرج الكيكة من الثلاجة

ثم توضع علي الوجه برفق طبقة المانجو حتي تغطي الوجه

تعاد مرة أخري بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك طبقة المانجو الأخيرة علي الوجه

تخرج ثم تنقل علي طبق التقديم

يزين أسفل حواف الكيك بالبندق المفروم

ثم تزين بقليل من خطوط الشوكولاتة البنية والفراولة أو بحسب الرغبة

ثم تقطع وتقدم