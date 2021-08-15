طريقة عمل تورتة موس الليمون

لمحبي الليمون وصفة غنية بالكيك مع موس الليمون الكريمي

المقادير اللازمة

للكيك

4 حبات بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق حلويات منخول مرتين

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت أو زبدة

نصف كوب حليب دافئ

1/2 كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

2 كوب بسكويت

120 جرام زبدة مذوبة

لموس المانجو

2 كوب كريمة خفق

ربع كوب عصير ليمون

بشر ليمونة

قليل من مركز نكهة الليمون

80 جرام جيلاتين بودرة

ربع كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة

للوجه والتزيين

لوز مفروم

حبات فراولة طازجة

شوكولاتة بني مذوبة

طريقة العمل

الكيك

يفصل الصفار عن البياض

بالمضرب اليدوى، نخفق صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا حتى تتجانس المكونات

نضيف لهم الحليب الدافئ والزيت أو الزبدة ونقلب جيدً

نضيف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ونقلب جيدًا حتى لا يكون به أي كتل

فى وعاء آخر، نخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسك كالمارينج تماماً

نقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معًا

نضع الخليط صينية بها ورق خبز

تخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

نخرجها ونتركها لتبرد تمامًا

الموس

يقلب الجيلاتين في الماء ويترك 2 دقيقة

يسخن الجيلاتين علي النار دقيقة

تخفق الكريمة حتي تتماسك

يضاف لها خليط الجيلاتين وعصير وبشر ومركز الليمون وتقلب برفق

تحضير الكيك

يقسم الكيك 2 طبقة متساوية الحجم ثم طبقة أخيرة رقيقة الحجم

نحضر قالب كيك سهل الفتح بحيث يكون إطار القالب أكبر بقليل من حجم إطار الكيك

نضع به الطبقة الرقيقة من الكيك

ثم طبقة خفيفة من خليط الموس

ثم أول طبقة من الكيك وتغطي بموس الليمون بالكامل

وتترك لتبرد بالثلاجة قليلاً وتتماسك

تخرج من الثلاجة وتضاف برفق الطبقة الأخري المتبقية من الكيك

تغطي بالكامل بباقي كمية موس الليمون المتبقي وتغطي

ثم تنقل برفق إلي الثلاجة وتترك لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو ليلة كاملة حتي تتماسك الكيكة تماماً

تحضير وتزيين الوجه

تخرج ثم تنقل علي طبق التقديم

تزين الحواف من الأسفل باللوز المفروم

ثم تزين بقليل من خطوط الشوكولاتة والفراولة أو بحسب الرغبة

ثم تقطع وتقدم