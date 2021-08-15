طريقة عمل تورتة موس الشوكولاتة

طريقة مميزة لعمل تورتة موس الشوكولاتة الغنية بنكهة الشوكولاتة والكاكاو

المقادير اللازمة

للكيك

4 حبات بيض طازج بدرجة حرارة الغرفة

كوب ونصف دقيق حلويات منخول مرتين مع إزالة 2 ملعقة كبيرة من الدقيق وإضافة 2 ملعقة كبيرة كاكاو غامق بدلاً منه

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

1/8 ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت أو زبدة

نصف كوب حليب دافئ

1/2 كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بودرة

2 كوب بسكويت

120 جرام زبدة مذوبة

للموس

300 جرام من شوكولاتة داكنة

40 جرام جيلاتين بودرة مذوب في ربع كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة

300 جرام شوكولاتة بالحليب

للوجه والتزيين

شوكولاتة مذوبة

حبات فراولة

شوكولاتة بيضاء مذوبة

طريقة العمل

الكيك

يفصل الصفار عن البياض

بالمضرب اليدوى، نخفق صفار البيض مع السكر الأبيض والفانيليا حتى تتجانس المكونات

نضيف لهم الحليب الدافئ والزيت أو الزبدة ونقلب جيدً

نضيف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا والكاكاو ونقلب جيدًا حتى لا يكون به أي كتل

فى وعاء آخر، نخفق بياض البيض مع السكر البودرة والملح حتى يصبح قوامه متماسك كالمارينج تماماً

نقلب خليط بياض البيض على خليط صفار البيض حتى تتجانس المكونات معًا

نضع الخليط صينية بها ورق خبز

تخبز الكيكة فى فرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج

نخرجها ونتركها لتبرد تمامًا

الموس

تسخن كوب من الكريمة مع كوب من الحليب علي النار

يسخن 20 جرام الجيلاتين علي النار دقيقة ثم يرفع

يرفع خليط الكريمة والحليب عن النار ويضاف للشوكولاتة الداكنة ويقلب

ثم يضاف لهم خليط الجيلاتين ويقلب حتي يذوب تماماً

يترك ليبرد قليلاً ويصبح بدرجة حرارة الغرفة

تحضير الكيك

يفرم البسكويت مع الزبدة جيداً حتي نحصل علي خليط ناعم متجانس

نحضر قالب كيك سهل الفتح بحيث يكون إطار القالب أكبر بقليل من حجم إطار الكيك

نقوم بفرد طبقة رقيقة من البسكويت داخل قاع الصينية مع مراعاة ترك حواف أو جوانب الصينية دون فرد خليط البسكويت بها

يقسم الكيك نصفين متساويين الحجم والسُمك

نضع طبقة من الكيك داخل الصينية أعلي طبقة البسكويت

تغطي بطبقة كثيفة من الموس وتترك لتبرد بالثلاجة قليلاً وتتماسك

تخرج من الثلاجة وتضاف برفق الطبقة الأخري المتبقية من الكيك

تغطي بالكامل بباقي كمية موس الشوكولاتة المتبقي وتغطي

ثم تنقل برفق إلي الثلاجة وتترك لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو ليلة كاملة حتي تتماسك الكيكة تماماً

تخرج من الثلاجة

ثم توضع علي الوجه طبقة الشوكولاتة المذوبة برفق حتي تغطي الوجه

ثم تعاد مرة أخري بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك طبقة الشوكولاتة علي الوجه

تخرج ثم تنقل علي طبق التقديم

تزين بقليل من خطوط الشوكولاتة البيضاء والفراولة أو بحسب الرغبة

ثم تقطع وتقدم