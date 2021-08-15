طالبان على أبواب كابل .. وحديث عن انتقال سلمي للسلطة

البلاد : وكالات

هاجم مسلحو حركة طالبان، صباح اليوم الأحد، العاصمة الأفغانية كابل وحاصروها من عدة جهات.

فيما أعلنت دول إغلاق تمثيلياتها الدبلوماسية وإجلاء رعاياها، في حين أكدت أخرى استمرار فتح سفاراتها.

وكانت الحركة قالت إنها لا تريد دخول كابل بالقوة أو الحرب وإنها تفضل دخولها بسلام، وأضافت الحركة -في بيان- أنها أمرت مسلحيها بالوقوف على تخوم العاصمة كابل وتجنب محاولة دخولها.

وقالت طالبان إن المفاوضات جارية لضمان عملية تسليم العاصمة كابل، لكن الحكومة لم تعلق على الأمر حتى الآن.

ونقلت “العربية” عن مصادر بأن وفد من طالبان بدأ مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل،. مشيرة إلى ورود أنباء عن تخلي الرئيس الأفغاني عن السلطة وتشكيل حكومة مؤقتة.

كما أفاد مسؤول بالقصر الرئاسي الأفغاني أن الرئيس أشرف غني يجري محادثات طارئة مع الدبلوماسي الأميركي خليل زاد ومسؤولين كبار في حلف الأطلسي.

بالتزامن، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن تسليم السلطة في العاصمة كابل سيتم قريبا