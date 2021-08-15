طالبان تقترب من “كابل”.. ومشاورات لوقف المعارك

كابل – البلاد

فيما تسارعت الأحداث في أفغانستان، واقتربت طالبان من محاصرة العاصمة كابل بسيطرتها على مدن قريبة منها، صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني، بأن “مشاورات” داخل الحكومة ومع الشركاء الدوليين، بدأت لإيجاد حل سياسي سريع يضمن “السلام والاستقرار” في أفغانستان، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة تعبئة القوات المسلحة، قائلا إن إعادة تعبئة قوات الجيش أولوية قصوى.

وقال غني في خطاب أمس (السبت): “المشاورات بدأت، وتتقدم بسرعة لوقف الحرب داخل الحكومة مع المسؤولين السياسيين والشركاء الدوليين لإيجاد حل سياسي يضمن توفير السلام والاستقرار للشعب الأفغاني”، لافتا إلى أن إعادة تعبئة قواتنا الأمنية والدفاعية هي أولوية. وأعلنت طالبان، أمس أنها بدأت القتال لدخول مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، في حين أفادت مصادر للقوات الحكومية الأفغانية بمقتل 19 من عناصر طالبان، وإصابة 6 آخرين في عمليات تطهير نفذتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة شولجارا بإقليم بلخ. وتواصل طالبان الزحف نحو العاصمة كابل، مع سقوط الولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى، وبعضها دون قتال، حيث باتت الحركة تسيطر على 14 من عواصم الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34 منذ السادس من أغسطس، فيما قال نائب أفغاني إن حركة طالبان استولت على ولاية لوغار جنوب العاصمة. وأمرت سفارة الولايات المتحدة في كابل موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية، بينما يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي، إن جنودا أميركيين وصلوا إلى كابل للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من العاصمة الأفغانية.

في السياق ذاته، قال مسؤولون محليون في أفغانستان، إن عناصر حركة طالبان سيطروا على مناطق جديدة جنوب العاصمة. وبحسب النائبة هدى أحمدي فإن طالبان سيطرت على مدينة شار أسياب، التي تبعد نحو 11 كيلومترا عن كابل. وقالت أحمدي أيضا إن المسلحين احتجزوا المسؤولين المحللين في المدينة، كما قالت حركة طالبان إنها سيطرت على مدينة أسد آباد عاصمة ولاية كونر، ومدينتي كران ومنجان في ولاية بدخشان، ومدينة غارديز في ولاية بكتيا الأفغانية. وفي وقت سابق، أعلنت طالبان أنها بدأت القتال لدخول مدينة مزار شريف عاصمة ولاية بلخ، في حين أفادت مصادر للقوات الحكومية الأفغانية بمقتل وإصابة العشرات من عناصر طالبان في عمليات تطهير نفذتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة شولجارا بإقليم بلخ.