التكنولوجيا جوجل تلزم مطوري التطبيقات بوقف استخدام أداة لتتبع موقع المستخدم

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل التحرك ضد إحدى الشركات التي تقوم ببيع بيانات موقع مستخدمي تطبيقات نظام التشغيل أندرويد لأي أطراف أخرى. كانت شركة تدعى سيف جراف قد باعت كميات من البيانات التي حصلت عليها من خلال السماح لمطوري التطبيقات بتضمين الشفرة الخاصة بالشركة في تطبيقاتهم. وكان من بين عملاء الشركة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والتي تجمع البيانات كجزء من جهود التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد بحسب تحقيق أجرته مجلة مازربورد. وقالت جوجل إنها أرسلت في يونيو الماضي تحذيرا لمدة سبعة أيام لكل مطوري التطبيقات الذين يعملون مع شركة سيف جراف. وطالبت جوجل المطورين بحذف الشفرة التي تساعد في جمع البيانات لصالح سيف جراف وإلا فإنه سيتم حذف هذه التطبيقات من متجر التطبيقات “جوجل بلاي”.