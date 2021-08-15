الدولية

تطعيم 97.3 مليون شخص بجرعة  لقاح كورونا في ألمانيا

امنية رشادaccess_time7 / محرم / 1443 هـ      15 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 97.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 430 ألفا و262 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا واحدا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 82ر3 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفا و874 حالة .

omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *