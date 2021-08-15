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القبض على مقيمَين قاما بجمع الأموال من مخالفين وتحويلها للخارج في الرياض

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1443 هـ      15 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
الرياض : البلاد
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية،. متخذين وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ (91,000) ريال.
وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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