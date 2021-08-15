الإقتصاد

التجارة تدعو لسرعة تصحيح التستر

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1443 هـ      15 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

حثت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس2021م، تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأمس شهّرت الوزارة ابمواطن ومقيم إثر صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته عبر تشغيل صيدلية بمدينة حائل مقابل 3 آلاف ريال شهرياً.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل المتضمن غرامة مالية 120 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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