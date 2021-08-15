الدولية

البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي

صحيفة البلادaccess_time7 / محرم / 1443 هـ      15 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا تجاه مدينة نجران في استهداف ممنهج. ومتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية والتي اعترضته ودمرته بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

وطالب البرلمان العربي في بيان اليوم، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية حاسمة ورادعة لوقف هذه الجرائم الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية وتستهدف ضرب أمن واستقرار المملكة وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية. أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها والوقوف جانبها في صف واحد ضد من يحاول أن يطال من أمنها،. مؤكداً أن أمن المملكة جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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