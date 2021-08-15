أفغانستان: الرئيس أشرف غني غادر البلاد وطالبان تدخل كابول

كابل : وكالات

أعلنت مصادر متطابقة بينها الرئيس الأفغاني السابق عبد الله عبد الله، الأحد، أن رئيس أفغانستان أشرف غني غادر البلاد في وقت كانت تحاصر فيه طالبان العاصمة كابول.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها إنها أمرت مُقاتليها بالدخول إلى العاصمة “لمنع عمليات النهب”. بعد مغادرة الشرطة المحلية مواقعها.

وذكر مسؤولٌ كبيرٌ بوزارة الداخلية الأفغانية أن الرئيس أشرف غني غادر العاصمة كابول إلى طاجيكستان.

وقالت “رويترز”، إنها طلبت من مكتب الرئيس التعليق، فقال “لا يمكننا الإفصاح عن أي شيء بخصوص تحركات غني لأسباب أمنية”.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد،. أن الحركة أمرت مُقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول “لمنع عمليات النهب” بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.