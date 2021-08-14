قوة جديدة من الجيش الأمريكي تصل كابول

كابل : وكالات

وصلت قوة جديدة من الجنود الأمريكيين السبت، إلى كابول من أجل إجلاء آلاف المدنيين الأمريكيين والأفغان. وفق ما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت باتت حركة طالبان عند مشارف العاصمة الأفغانية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكومندان بيل أوربن، أنه بعد وصول قوة أولى من مشاة البحرية (المارينز) الجمعة،. يواصل الجنود الأمريكيون الهبوط في كابول لإجلاء الدبلوماسيين والأفغان الذين تعاملوا مع الولايات المتحدة ويخشون التعرض لانتقام حركة طالبان.

ولم يحدد عدد الجنود كما لم يوضح ما إذا كانت عمليات إجلاء الدبلوماسيين من السفارة الأمريكية في كابول بدأت.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء “آلاف الأشخاص في اليوم”. متوقعاً “وصول غالبية العناصر الثلاثة آلاف بحلول نهاية الأسبوع”.

ويعمل هذا الأسبوع نحو 4200 شخص في السفارة الأمريكية في كابول. حيث يسعى آلاف الأفغان من مترجمين وغيرهم ممن ساعدوا القوات الأمريكية خوفاً من انتقام طالبان.