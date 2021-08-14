المحليات

ضبط 8 مخالفين قاموا بنقل الرمال وتجريف التربة

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1443 هـ      14 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي،. أنه جرى ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية واليمنية. وقد طُبِّقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *