سننتقل للمقر الجديد لنادي أبها قريبًا

نقل رئيس مجلس نادي أبها الرياضي د. أحمد الحديثي. بشرى لجماهير نادي أبها الرياضي بالانتقال إلى المقر الجديد. قريبا وتحديدا خلال نهاية شهر محرم؛ حيث يجرى تسلم. وزارة الرياضة للمنشأة من الشركة المنفذة، ونسب الحديثي. خلال مؤتمر صحفي الفضل في الإنجاز إلى الأمير تركي بن طلال. أمير منطقة عسير الذي سهل كل الصعاب وواصل الاجتماعات. وزيارة المقر باستمرار، وهو وجه السعد على الرياضة في عسير. ومنها نادي أبها الرياضي في كل ألعابه، ووجد تجاوبا. من وزارة الرياضة ممثلة في الأمير عبد العزيز بن تركي.
وعن اهتمام الجمعية العمومية والجمهور الرياضي في عسير بالإنجاز. قال: هم شركاء معنا في النجاح كما شكر الحديثي مجلس إدارته السابق. وشكر جهودهم ورحب بالإدارة الجديدة معه. وقال هم من المجتمع الرياضي والاقتصادي والأكاديمي. ونتطلع معهم إلى عمل مميز كما سبق وأكثر. ونتجاوز كل العثرات.
وأجاب الحديثى على تهنئة” البلاد” له بالتجديد أربع سنوات قادمة فقال: إن الدعم الذي تجده الأندية من حكومتنا الرشيدة. وبالذات من سمو ولي العهد أسهم كثيراً في نجاحها وتنفيذ خططها. وقال: نحن نسير على خطى واضحة، وبحول الله. سترون نادي أبها منافساً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأشار الحديثي إلى أن كل ألعاب النادي، ولله الحمد. في مراكز جيدة، لكن يظل الفريق الأول لكرة القدم هو المقياس للنادي ولرئيس النادي.
وأضاف: إن التعاقدات الجديدة جيدة، وسوف نقيس أداءهم في الدوري. ومنهم اللاعب الهولندي القادم من الفتح ميشيل تي فريدي. الذى أدى بشكل رائع أمام الشباب.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م