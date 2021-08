بايرن ميونيخ يفتتح البوندسليغا بتعادل “مُخيّب” ضد مونشنغلادباخ

افتتح حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بايرن ميونيخ موسمه الجديد، بتعادل خارج قواعده 1-1 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ سهرة الجمعة.

واحتضن معقل فريق مونشنغلادباخ “ملعب بوروسيا بارك” أحداث اللقاء بصافرة تحكيمية من الألماني ماركو فريتز.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عند الدقيقة العاشرة عن طريق الفرنسي الحسن بيليا إثر تمريرة من لارس ستندل.



لكن هدّاف البوندسليغا روبرت ليفاندوفسكي رفض أن يخرج الشوط الأول بتأخر فريقه، ليسجل التعادل في الدقيقة 42.

يخوض بايرن ميونيخ مباراته القادمة على مستوى مسابقة كأس السوبر الألماني يوم 17 أغسطس في ميدان بوروسيا دورتموند.

أهداف المباراة..

🎥 @Alassane_Plea and @Lewy_Official were on target as @Borussia_EN and @FCBayernEN shared the points in the #Bundesliga opener!#BMGFCB 1-1 pic.twitter.com/5RXX6zHxEr

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 13, 2021