الهلال يتغلب بصعوبة على الطائي العنيد

جدة – هلال سلمان
تصوير- عثمان الشمراني
حقق فريق الهلال فوزا صعبا للغاية. في مستهل حملة دفاعه عن لقبه. حيث انتظر حتى الدقيقة 90 ليحرز هدف المباراة. الوحيد أمام العائد إلى الأضواء بعد 14 عاما فريق الطائي. في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
دخل الطائي المباراة بتكتل دفاعي محكم ولم. تفلح محاولات لاعبي الهلال لفك شيفرة دفاعات المنافس. لينتهي الشوط الأول دون أهداف.
اضطر مدرب الهلال، البرتغالي جارديم لإشراك. سالم الدوسري في منتصف الشوط الثاني مكان الأرجنتيني فييتو. فتحسن الأداء الهجومي كثيرا، ثم أشرك محمد. كنو وصالح الشهري وتمكن الأخير من تسجيل. هدف الفوز الثمين برأسية خادعت الحارس البلغاري. الدولي لوكوف بعد عرضية جميلة من ناصر. الدوسري، منقذا الهلال من إضاعة نقطتين في. بداية الدوري، ومؤمنا 3 نقاط ثمينة لحامل اللقب.