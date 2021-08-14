المحليات

بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الهندية

اختتام مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “المحيط الهندي”

صحيفة البلادaccess_time6 / محرم / 1443 هـ      14 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

اختتمت اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ( المحيط الهندي )،. بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الهندية الصديقة، ونفّذ في مياه الخليج العربي .

‎‎وأوضح قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني أنه نفّذت مناورات عدّة، من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية،. وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب الأهداف ما وراء الأفق.

‎وبين أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم ، وتبادل الخبرات ، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية ، وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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