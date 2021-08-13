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وزير الخارجية يؤكد وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1443 هـ      13 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة.

وأكد سموه خلال الاتصال، على وقوف المملكة حكومةً وشعباً إلى جانب الجزائر في هذه الأوقات العصيبة التي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في الجزائر.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين،. إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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