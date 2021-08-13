كيف تعرف أنك وقعت فى فخ الاختراق ؟.. اعرف من خلال خطوتين فقط

الاختراق والقرصنة من أكثر الأمور المرعبة للملايين حول العالم بعد أن تزايدت عمليات الاختراقات الإلكترونية.

وأصبح القراصنة يعتمدون على سرقة الحسابات البنكية وتسريب أسماء المستخدمين وكلمات المرور لمليارات الحسابات عبر الإنترنت، ما شكل أزمة كبيرة.

ورغم الجهود المبذولة من خبراء الأمن السيبراني، لمكافحة الهاكرز، إلا أنه هناك مواقع معينة هي الأكثر عرضة للاختراقات والانتهاكات خلال السنوات الأخيرة.

وهي «Facebook وLinkedIn وYahoo»، والبيانات المسروقة غالبًا ما يتم بيعها أو حتى توزيعها مجانًا على منتديات المتسللين.

حيث يمكن للعالم السفلي الغامض للويب أن يفعل بها كما يحلو لهم، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويمكن للقراصنة اختراق حسابات متعددة يملكها شخص واحد، يشمل ذلك حساباته المصرفية.

أو ملفات تعريف التسوق عبر الإنترنت، مما قد يمنح المحتالين إمكانية الوصول إلى تفاصيل بطاقة الائتمان .

وكشف خبراء الأمن السيبراني عن موقع تم تصميمه للكشف عن الحسابات المخترقة.

ويعرف باسم «Have I Been Pwned»، وكل ما على المستخدم فعله هو إدخال عنوان بريده الإلكتروني أو رقم الهاتف وسيقوم الموقع بفحصه ضد حوادث خرق البيانات المتعددة.

وإذا تم تضمين تفاصيل حسابك في إحدى هذه الخروقات، فسيخبرك الموقع برسالة «أوه لا – pwned» أي مخترق.

كما سيوفر لك أيضًا معلومات حول الاختراق ونوع البيانات التي تم اختراقها.

مثل عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، والخدمة التي تم ربطها بها، ويطلب الموقع فقط عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم الهاتف.

لذلك لا داعي للقلق بشأن تسليم كلمات المرور وغيرها من المعلومات الحساسة.

كيفية معرفة إذا تم اختراق الحساب ؟

– أدخل بريدك الإلكتروني في شريط البحث.

– اضغط على زر «pwned؟»، ستظهر النتائج بعد ذلك في الصفحة المقابلة.

– إذا كان حسابك مخترقا ستضيء رسالة باللون الأحمر تخبرك فيها بأن البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحسابات مخترق، «Oh no-pwned».

أما إذا كانت حساباتك خالية من الاختراقات ستضيء رسالة باللون الأخضر وبجوارها « Good news – no pwnage found» .