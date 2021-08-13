الدولية

عقوبات أمريكية على شبكة لدعم فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1443 هـ      13 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : وكالات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة دولية لتهريب النفط، كان قادتها يقدّمون الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن هذا الإجراء يستهدف وسيط نفط من عُمان كان يستخدم، بالشراكة مع كبار مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العديد من الشركات لتسهيل شحنات النفط الإيراني إلى العملاء الأجانب.

وذكر البيان: ” يستخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل أنشطته الخبيثة، وتعتمد هذه المبيعات على وسطاء أجانب لإخفاء تورط الفيلق فيها. ولكن الولايات المتحدة مستمرّة في فضح أولئك الذين يدعمون هذه الجهود وإحباط أعمالهم”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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