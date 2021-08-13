جمعية الكشافة .. تطويع التقنية في خدمة الحجاج

إعداد – عبدالله صقر

نشرت البلاد في نهاية مارس عام 1965م خبرا بعنوان فرق جوالة من 32 دولة إسلامية تشترك مع الكشافة السعوديين في خدمة الحجاج وارشادهم. وتحدث الخبر عن طلب وزارة المعارف من وزارة الحج والاوقاف اعتماد إعاشة وسكن لحوالي 300 جوال (كشاف) من البلدان الإسلامية والذين سينضمون مع الكشافة السعوديين في خدمة الحجاج وارشاد الحجاج الى أماكن مطوفيهم. وتعود خدمة الكشافة للحجاج إلى أواخر السبعينات الهجرية بمجموعة اجتهادية من كشافي العاصمة المقدسة بلغ عددهم 100 كشاف كان عملهم مقتصراً حين ذاك على التعاون مع جهاز وزارة الحج بالأراضي المقدسة ، ثم شاركتهم مجموعة من كشافي محافظتي جده والطائف. وبعد سنتين من تأسيس جمعية الكشافة العربية السعودية عام 1961م. تم الاعتراف العربي والدولي بها في المعسكر الحادي عشر باليونان و بدأت الخدمة رسمياً برعاية الجمعية حيث اتسعت دائرة الخدمة لتشمل الإسهام مع جمعية الهلال الأحمر السعودي في تقديم الخدمات الطبية.

وبعد أن اكتسبت الجمعية الصفة الدولية بالاعتراف بها عضواً بالمنظمة الكشفية العالمية اتجهت الكشافة السعودية بعد ما امتلكت الخبرة في الخدمة العامة بالحج الى الاستفادة من الحركات الكشفية الإسلامية ليقفوا جنباً إلى جنب مع الشباب السعودي في تنفيذ المشروع لتتوطد أواصر الأخوة بينهم ولحاجة مثل ذلك المشروع إلى الإلمام بعدة لغات. حيث صدرت موافقة الملك فيصل في عام 1964م، بإقامة التجمعات العربية والإسلامية الكشفية، واستمرت عشرة أعوام. وبعد هذه التجربة رغبت جمعية الكشافة أن تختص بشرف خدمة الحجاج خصوصا بعد أن انتشرت الحركة الكشفية في المملكة واشتد عودها، وتنوعت المراحل الكشفية فيها، فكانت الانطلاقة سعودية خالصة بشكل سنوي منذ عام 1975م.

حملة المليون متطوع

واليوم وبعد مضي زهاء 60 عاما سجلت الحركة الكشفية حضورا قويا في جميع المحافل والمؤتمرات والمخيمات الإقليمية والعالمية، حتى أصبحت رقماً مهماً على خارطة العمل الكشفي العالمي والتطوعي نتيجة الدعم والتشجيع الذي تجده من الحكومة الرشيدة.

وادركت المملكة اهمية الكشافة والعمل الكشفي حيث اكدت رؤية 2030 على محور تعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي من الدعوة الى العمل على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع معتبرة العمل التطوعي هو سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.

وهو ما أكده في عام 2017 الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد احمد الهنداوي مشيرا إلى تطابق رؤية المملكة 2030 مع رؤية المنظمة الكشفية العالمية في غرس العمل التطوعي.

وعام 2019م كانت المملكة على موعد مع انطلاق أول مبادرة نسائية كشفية في قطاع الجمعيات الخيرية ضمن فعاليات حفل استقبال المشاركين في التجمع الثالث للسلام، الذي استضافته المملكة، بمشاركة 700 جوال وكشاف يمثلون 40 جمعية كشفية من حول العالم .

وسجلت خيرية صعوبات التعلم، أسبقية بتفعيل النشاط الكشفي كأحد ركائز العمل التطوعي الخيري، ضمن برامجها وخططها وما حققه من نجاح أسهم في التوسع لتشمل المشاركة الجانب النسائي.

وتهدف المبادرة إلى تنمية شخصية الطالبة وتقديرها للمسؤولية تجاه مجتمعها، وصقل المواهب والخبرات وإتاحة الفرصة للتعلم وتوسيع المدارك.

وقد اطلقت المملكة في 2020م وذلك عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة العمل التطوعي ليكون الجوال او الكشافة أو القائد جزءاً من رؤية المملكة، بالانضمام إلى ركب المليون متطوع.

فالمنصة تهدف لدعم الجهود في تحقيق رؤية المملكة لتنمية مستدامة في جميع المجالات ولتلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها مملكتنا الغالية.

بعد الجائحة

عادت الكشافة للعمل مجددا في هذا العام بعد توقف معسكراتها العام الماضي لظروف الجائحة وعلى اقدام ثابتة ممارسة سابق عملها وانخراطها في العديد من الأنشطة والمهام عبر المنافذ الجوية والبرية وخدمة الحجاج من الداخل المارين بمواقيت الحج المختلفة والمشاركة في مبادرة المشروع الكشفي التطوعي “لبَّيك” لخدمة ضيوف الرحمن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمد يد العون والمساعدة لكل الحجاج القادمين بالإرشاد والمساعدة حتى وصولهم إلى الحافلات ومحطة القطار ووسائل المواصلات المختلفة التي يستقلونها للتوجه إلى مكة المكرمة بالإضافة إلى توعية الحجاج بأهمية تطبيق الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

كما قامت الجمعية بإعداد الخرائط لمشعري منى وعرفات وخريطة حي العزيزية بمكة المكرمة والمنطقة المركزية للحرم المكي،ونفذت الكشافة برنامجًا تدريبيًا لمنسوبي عددٍ من القطاعات الأمنية على قراءة الخرائط الإرشادية وطريقة إرشاد الحجاج في مشعري منى وعرفات، وطريقة الاستدلال عليها من خلال التعرف على الطريقة الصحيحة لقراءة مفاتيحها وتوضيح طريقة العمل من خلال الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، إلى جانب أماكن الجهات الحكومية، وأرقام القطع والشوارع الرئيسة والفرعية، والتعرف بواسطة الباركود إلى جانب التدريب على استخدام تطبيق الإرشاد الإلكتروني المرفوع على موقع جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال الاستفادة من خرائط قوقل، وكيفية قراءة الخرائط بدءاً من تحديد نقطة البداية والنهاية والزمن المستغرق وأقصر الطرق.