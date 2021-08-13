النصر يستهل مشواره برباعية في مرمى ضمك

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
حقق فريق النصر فوزا كبيرا على ضيفه ضمك. بنتيجة (4-1) في مستهل مشواره بدوري كأس الأمير. محمد بن سلمان للمحترفين.
تحصل النصر على ركلة جزاء تسبب بها البرازيلي تاليسكا. ونفذها المغربي عبد الرزاق حمدالله بنجاح في الدقيقة الرابعة. ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني للنصر برأسية. بعد عرضية الأوزبكي مشاريبوف (د 40)، وسجل مهند النجعي. لاعب ضمك بالخطأ في مرمى فريقه هدف النصر الثالث (د 42). لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثية نظيفة.
وفي الشوط الثاني، تحصل منصور حمزي على ركلة جزاء. سجل منها الأرجنتيني زيلايا هدف ضمك الوحيد (د 51). ثم نزل الكاميروني فينسان أبو بكر مكان حمد الله ولم يتأخر. في تسجيل بصمته حيث سجل الهدف الرابع للنصر. الذي أودع أول 3 نقاط في رصيده وقدم مستوى مرضيا لعشاقه. فيما تكبد ضمك خسارته الأولى.