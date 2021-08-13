الإقتصاد المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يطلق “مركز دعم أداء الأعمال”

البلاد : متابعات أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالشراكة مع وزارة المالية، “مركز دعم أداء الأعمال” الذي يهدف إلى قياس ومتابعة مؤشرات أداء الأعمال، ونشر البيانات والتقارير لرفع مستوى الأداء وتحقيق المستهدفات، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبهذه المناسبة أوضح معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ عبد العزيز بن صالح الفريح، أن تدشين مركز الدعم يأتي متوافقاً مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من أدوات لرفع مستويات المتابعة والجودة والأداء في المنظومة المالية للدولة بما يسهم في مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجني المزيد من ثمراتها. من جهته، أكد سعادة مساعد وزير المالية للشؤون المالية عضو مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الأستاذ ياسر القهيدان، أهمية دور مركز الدعم في تحقيق مستهدفات المنظومة المالية من خلال التطوير والتحديث للعمليات والإجراءات وتحسين الأداء من خلال تمكين ملاك الاعمال في كافة الجهات. من جانبه بيَّن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية م. يوسف الحرقان، أن مركز دعم أداء الأعمال يشكّل بنية تحتية رقمية تساهم في توفير بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية لدعم اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير، وتمكين الجهات الرقابية والإشرافية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من تأسيس مركز الدعم هو قياس ومتابعة مؤشرات الأداء؛ وذلك لرفع مستوى الأداء في أعمال المنظومة المالية وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والرقابة. وأضاف: “تتمثل مهام مركز الدعم في إعداد التقارير عن نتائج أداء الأعمال، والتي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الخدمات وتطويرها من خلال قياس الاداء ورضا المستفيدين، إضافة إلى دعم الجهات ذات العلاقة وشركاء المركز في تنفيذ اعمالهم وفق مؤشرات وتقارير تسهم في ضمان تحقيق المستهدفات، كما يندرج ضمن مهام مركز دعم أداء الأعمال: تحليل وتحديد التحديات التي تواجه الجهات، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأعمال. يذكر أن إطلاق مركز الدعم يأتي ضمن التزام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتقديم حلول مبتكرة لرفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين والاستمرارية في تعزيز التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.