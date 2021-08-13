الأولى

السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس هندوراس

صحيفة البلادaccess_time5 / محرم / 1443 هـ      13 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لفخامة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس.

ونقل السفير المالكي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الهندوراسي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

فيما حمَّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والازدهار.

كما عبَّر عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في مهام عمله.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *