السفير المالكي يُقدّم أوراق اعتماده لرئيس هندوراس

البلاد : واس

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لفخامة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس.

ونقل السفير المالكي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته وللشعب الهندوراسي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

فيما حمَّله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها بدوام التقدم والازدهار.

كما عبَّر عن تمنياته للسفير المالكي بالتوفيق في مهام عمله.